Украинские радикалы заблокировали фабрику Roshen

Группа радикалов прибыла на склад-базу фабрики Roshen в Виннице, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, сообщив о начале блокады ее работы в социальной сети Facebook.

Они считают, что действующему президенту страны следует сделать выбор, править Украиной или же руководить фабриками, тем самым занимаясь бизнесом. Активисты движения "Освобождение" обратились к украинскому лидеру с лозунгом "Или работай, или торгуй".

Радикалы призывают национализировать кондитерскую фабрику Roshen. После того, как обогащению власти придет конец, население страны получит более сильную оборону, высокие заработные платы, а также пенсионеры получат более высокие выплаты, отмечается в заявлении.