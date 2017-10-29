Жительница США приехала грабить банк на такси и взяла с собой дочь

Жительница США решила ограбить нью-йоркский банк Chase, взяла с собой шестилетнюю дочь и отправилась на такси к "объекту".

Женщина протянула кассиру записку, в которой потребовала отдать ей все наличные. Сотрудник банка не стал спорить и выполнил требование злоумышленницы. Как уточняет телеканал CBS New York, после этого американка села в такси, которое ожидало ее у входа и уехала.

Сотрудники полиции быстро вычислили автомобиль, остановили его и предъявили преступнице обвинения в грабеже. Кроме того, женщина обвиняется в создании угрозы благополучию ребенка. Девочку уже отправили к родственникам.