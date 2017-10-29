Массовые тренировочные эвакуации населения состоялись в КНДР

Массовые тренировочные эвакуации населения прошли в Северной Корее.

Согласно последней информации, в ходе тренировок в зданиях был отключен свет, что может быть связано с "подготовкой к войне". Отмечается, что данная мера, вероятно, была принята для того, чтобы не "подсвечивать" цели врага и не делать его задачу проще.

Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источники, учения проводились в течение последней недели, причем столица КНДР Пхеньян участия в них не принимала.