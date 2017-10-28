У Пентагона разработаны варианты военного решения конфликта с КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил о разработанных на всякий случай вариантах военного решения конфликта с КНДР. Американский генерал уверяет, что США придерживаются дипломатического решения вопроса с Северной Кореей.

Джеймс Мэттис призвал "признать реальность", что режим лидера КНДР Ким Чен Ына угрожает миру и стабильности и, в первую очередь, направлен против народа Республики Корея.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с министром обороны Южной Кореи Сон Ёном Му сказал, что военные варианты призваны подкрепить усилия дипломатов по созданию сдерживающей позиции и денуклеаризации Корейского полуострова, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Джеймс Мэттис подчеркнул, что ядерная угроза со стороны КНДР возросла, но США никогда не признают Северную Корею ядерной державой. По мнению американского генерала, атака Пхеньяна на США и их союзников потерпит поражение. "Любое использование ядерного оружия Северной Кореей получит военный ответ", — сообщил глава Пентагона.