Госдеп опубликовал список компаний, в отношении которых вводятся новые санкции

Госдепартамент США на своем сайте опубликовал новый список из 39 российских предприятий и организаций, в отношении которых американские власти вводят санкции с 29 января 2018 года.

Ограничения касаются предоставления кредитов и визовой политики.

В список включены оборонные предприятия: АО «Адмиралтейские верфи», концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», Конструкторское бюро приборостроения, Мытищинский машиностроительный завод, «Рособоронэкспорт», самолетостроительная корпорация «Миг», АО «Вертолеты России», АО «Гражданские самолеты Сухого», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, ФСБ РФ, Служба внешней разведки России и другие.