Британские моряки-подводники оказались участниками секс-скандала. Девять военнослужащих уволены с атомной подводной лодки HMS Vigilant, после того, как экспертиза показала у них положительные результаты теста на наркотические вещества.

Среди уволенных с подлодки - два офицера — мужчина и женщина. Пару обвиняют в интимной связи.

О происходящем на британском военном корабле написало местное издание Daily Mail.

Членов экипажа подлодки подозревают в организации вечеринок с запрещенными веществами, одного из подводников — в развлечении с продажной женщиной в бассейне. Один из военнослужащих самовольно сбежал к своей возлюбленной. Этот моряк за самовольную отлучку к подруге предстанет перед трибуналом.