Британские моряки-подводники оказались участниками секс-скандала
28 октября 2017, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Британские моряки-подводники оказались участниками секс-скандала. Девять военнослужащих уволены с атомной подводной лодки HMS Vigilant, после того, как экспертиза показала у них положительные результаты теста на наркотические вещества.
Среди уволенных с подлодки - два офицера — мужчина и женщина. Пару обвиняют в интимной связи.
О происходящем на британском военном корабле написало местное издание Daily Mail.
Членов экипажа подлодки подозревают в организации вечеринок с запрещенными веществами, одного из подводников — в развлечении с продажной женщиной в бассейне. Один из военнослужащих самовольно сбежал к своей возлюбленной. Этот моряк за самовольную отлучку к подруге предстанет перед трибуналом.