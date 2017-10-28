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Британские моряки-подводники оказались участниками секс-скандала

28 октября 2017, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Британские моряки-подводники оказались участниками секс-скандала
фото с сайта Daily Mail.

Британские моряки-подводники оказались участниками секс-скандала. Девять военнослужащих уволены с атомной подводной лодки HMS Vigilant, после того, как экспертиза показала у них положительные результаты теста на наркотические вещества.

Среди уволенных с подлодки - два офицера — мужчина и женщина. Пару обвиняют в интимной связи.
О происходящем на британском военном  корабле написало  местное  издание Daily Mail.

Членов экипажа подлодки подозревают в организации вечеринок с запрещенными веществами, одного из  подводников — в развлечении с продажной женщиной в бассейне. Один из военнослужащих самовольно сбежал к своей возлюбленной. Этот моряк за самовольную отлучку к подруге предстанет перед трибуналом.

 

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//Авторы АН

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