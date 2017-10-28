Украинский министр обороны объяснил небоевые потери ВСУ пьянством военных

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал информацию о небоевых потерях ВСУ, озвученную главным военным прокурором страны.

Полторак заявил телеканалу «112 Украина», что причин небоевых потерь несколько. Среди них болезни, нарушение мер безопасности и злоупотребление алкоголем. По словам министра, в настоящее время его ведомство ведет борьбу с пьянством среди военных. В частности, некоторое время назад Полторак издал специальный приказ, посвященный этому вопросу.

Ранее в субботу главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери Вооруженных сил страны с 2014 года составили более 10 тысяч человек.