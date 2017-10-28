В американском конгрессе испугались электромагнитного оружия КНДР

Северная Корея имеет в своем распоряжении электромагнитное оружие, которое способно уничтожить 90% населения Соединенных Штатов. Об этом говорится в докладе американского конгресса.

Выдержки из данного документа привело в своем материале издание Business Insider. В отчете говорится, что США ждут катастрофические последствия, если КНДР направит против американской электросети вызванный ядерным взрывом электромагнитный импульс.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что Пентагон пообещал Северной Корее массированный военный ответ, если ее руководители решатся на применение ядерного оружия против США или их союзников.