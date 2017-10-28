Трамп пообещал рассекретить все документы об убийстве Кеннеди
28 октября 2017, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Все ранее засекреченные документы по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди будут опубликованы. Такое обещание дал Дональд Трамп.
Как сообщил в своем Twitter американский лидер, решение о публикации материалов он принял после обсуждения с рядом ведомств, в том числе с ЦРУ. Трамп добавил, что данный шаг необходим для того, чтобы положить конец домыслам вокруг гибели Кеннеди.
Власти США приступили к публикации документов некоторое время назад. Часть из них, как писали «Аргументы недели» ранее, касается реакции на убийство Джона Кеннеди населения СССР и советских дипломатических кругов.