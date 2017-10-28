Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения

Спецпрокурор Соединенных Штатов по «российскому вмешательству» выдвинул первые обвинения. Об этом узнали американские СМИ.

Источники рассказали CNN, что данные обвинения некоторое время назад были утверждены федеральным судом присяжных Вашингтона. Ожидается, что подозреваемые будут арестованы в будущий понедельник. Других подробностей дела в распоряжении телеканала пока нет, спецпрокурор Роберт Мюллер и его представители комментировать появившуюся в СМИ информацию не стали.

Должность спецпрокурора по России была учреждена в США в мае текущего года. В круг служебных обязанностей Роберта Мюллера входит расследование российского вмешательства, которое якобы имело место во время президентских выборов.