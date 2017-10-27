Военные США официально признали, что Санта-Клаус существует

Вопрос о реальности рождественского персонажа возник в споре между двумя базами ВВС — Уайтмен в штате Миссури и Майнот в Северной Дакоте. Военные так жарко спорили, что начальство пригрозило «оставить их без телевизора».

Это не сработало. «Мы не хотим этого делать, но если вы не перестанете… Санта ничего не принесет вам в этом году. Потому что он не настоящий», — написало тогда ведомство, пытаясь успокоить участников перепалки.

Однако в ответ другие пользователи соцсети потребовали уволить сотрудника, ведущего аккаунт. «Вам недостаточно того, что у нас президент — Дональд Трамп, так вы еще и наговариваете на Санту», — написал один из комментаторов. Увидев реакцию пользователей, @usairforce опровергли свое «заявление» и отметили, что им пришлось «блефовать» ради усмирения сотрудников военных баз.

«Санта – настоящий», — говорится в официальном обращении американской авиации в Twitter.