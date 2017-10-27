Конституционный суд Испании дал Каталонии три дня на отмену независимости

Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона. Решение об одобрении резолюции о независимости каталонский парламент принял сегодня.

Ранее СМИ сообщали, что генеральная прокуратура Испании в понедельник планирует подать иск против членов парламента и правительства Каталонии, обвинив их в мятеже.

Сегодня вечером верхняя палата парламента Испании проголосовала за применение статьи 155 о введении прямого управления в Каталонии.

Как сообщалось, Власти Испании готовы применить в Каталонии силу для восстановления порядка, если это будет необходимо. Данное заявление сделал официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго.