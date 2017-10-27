Ющенко намекнул на свое участие в президентских выборах на Украине

Бывший президент Украины, 63-летний Виктор Ющенко открыто намекнул, что именно он является наиболее подходящим кандидатом на пост президента Украины. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Ющенко, он не испытывает стыда ни за одно соглашение, подписанное им во время работы на посту президента. В частности, пишет экс-президент, он не заключал "предательское" газовое соглашение, не сдавал Крым и Восточный Донбасс.

Ющенко также отметил, что еще пять лет президентства ему не помешали бы, чтобы продолжить свой курс. "Моя любимая нация, я по-прежнему убежден, что вам нужен этот политический курс. Это ваше право выбирать. Я не согласен с тем выбором, который начинает доминировать у вас. Но я всегда его буду уважать!", — заявил Ющенко. При этом он поместил баннер, на котором изображен его портрет с лозунгом "Единий непiдконтрольний Кремлю".