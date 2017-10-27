Трамп рассказал причину своего отказа от вредных привычек

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему решил отказаться от вредных привычек.

Выяснилось, что перестать употреблять алкоголь и табак миллиардер и политик перестал из-за старшего брата. Согласно последней информации телеканала CNN, Фред Трамп злоупотреблял спиртным и скончался в возрасте 43 лет.

Президент США подчеркнул, что его родственник был замечательным, красивым человеком, но имел большие проблемы. Дональд Трамп добавил, что брат всегда призывал его не пить, а он слушался, поскольку уважал его. Политик заметил, что навсегда усвоил урок.