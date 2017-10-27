В Сирии подсчитали ущерб нефтяного сектора за время военных действий

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем рассказал о потерях нефтяного сектора страны за период войны.

Согласно последним данным, ущерб составил не менее 68 миллиардов долларов. Глава сирийского ведомства подчеркнул, что нефтяной сектор систематически подвергался разрушению со стороны боевиков, а также сил коалиции, которую возглавляют США, передает РИА "Новости".

Уточняется, что данная цифра является приблизительной. Она была получена после осмотра и первичной оценки ущерба. Не исключено, что эти показатели могут увеличиться.