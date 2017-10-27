Жена африканского чиновника спасла парня с метровым пенисом

Кениец успешно перенес несколько непростых операций по уменьшению гениталий. Половой член двадцатилетнего парня достигал одного метра, а весил около пяти килограммов.

Еще в детстве африканца укусило насекомое, после чего началось заражение червями-паразитами, образовалась киста. Со временем молодому человеку стало все сложнее самостоятельно передвигаться, мошонка и член начали разбухать. В школе кенийца дразнили, учебу он забросил. Денег на решение проблемы не было, жизнь превратилась в кошмар.

Неравнодушные люди, знакомые с трудностями кенийца рассказали его историю в соцсетях. И парню повезло – о его болезни узнала супруга местного губернатора и попросила медиков вылечить беднягу.

Сейчас кениец чувствует себя хорошо, отмечает невероятную легкость. Уже через несколько месяцев он сможет заниматься сексом и в будущем стать отцом.