Россия и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В пятницу, 27 октября, стало известно, что российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора провел встречу с директором первого Европейского департамента Министерства иностранных дел КНДР Им Чхон Иром.

На переговорах также присутствовал предшественник северокорейского дипломата О Сын Хой. Данную информацию предоставили в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в ходе ужина произошел обмен мнениями по сложившейся на полуострове военно-политической ситуации. Также Александр Мацегора, Им Чхон Ир и О Сын Хой обсудили актуальные вопросы отношений РФ и КНДР, а также коснулись планов на будущее. Подчеркивается, что данная встреча прошла в товарищеской обстановке.