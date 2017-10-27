Госдеп США подтвердил упразднение поста координатора по санкциям

В Государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили сообщения о том, что ведомство решило упразднить пост координатора по санкциям.

Соответствующую информацию некоторое время назад опубликовал журнал Foreign Policy. Представитель Госдепа в разговоре с РИА Новости заявил, что она соответствует действительности. Собеседник агентства пояснил, что функции, которые выполнял координатор по санкциям, переданы заместителю главы офиса по политическому планированию.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что американское дипломатическое ведомство утвердило список лиц и организаций из России, которым грозят санкции.