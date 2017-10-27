Глава Казахстана распорядился перевести алфавит на латиницу

Казахский язык до 2025 года переведут с кириллицы на латиницу. Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.

В документе, опубликованном государственными СМИ, правительству Казахстана поручается образовать комиссию, которая займется вопросами поэтапного перевода алфавита на латинскую графику. В результате проведенных реформ казахский алфавит сократится на 10 букв.

До 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, который сменила латиница. Через 20 лет был принят кириллический алфавит, действующий в Казахстане в настоящее время. Согласно ранее опубликованной информации, преподавание на латинице в первых классах казахских школ должно начаться в 2022 году.