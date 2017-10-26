Цифра впечатляет: сколько российских туристов погибли в Турции в этом году
26 октября 2017, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Смертность россиян в Турции по итогам полугодия составила 125 человек.Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает: стране надо учесть мировой опыт и создать более благоприятные условия для отдыха.
«Представители турецкой стороны признают нашу озабоченность и согласны совместно с нами продолжать работу по обеспечению безопасности российских туристов», подчеркнул Сафонов, передает РИА Новости.
На 11-м заседании рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией, которое состоялось сегодня в Анталье, главным вопросом остался вопрос безопасности.