Цифра впечатляет: сколько российских туристов погибли в Турции в этом году

Смертность россиян в Турции по итогам полугодия составила 125 человек.Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает: стране надо учесть мировой опыт и создать более благоприятные условия для отдыха.

«Представители турецкой стороны признают нашу озабоченность и согласны совместно с нами продолжать работу по обеспечению безопасности российских туристов», подчеркнул Сафонов, передает РИА Новости.

На 11-м заседании рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией, которое состоялось сегодня в Анталье, главным вопросом остался вопрос безопасности.





