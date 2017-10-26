День восстания против России стал праздником в Киргизии 

Президент Киргизии дал распоряжение переименовать День Октябрьской революции, отмечаемый в стране 7 ноября, в День истории и памяти предков. Киргизский народ всю свою историю стремился к независимости.

Согласно опубликованному на сайте главы государства указу, 7 и 8 ноября должны стать праздничными днями, когда жители страны будут отдавать дань памяти жертвам восстания против Российской империи в 1916 году, жертвам репрессий СССР.

"Многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания", — отмечается в указе.