Учеными названа галактика, в которой могут жить инопланетяне

Скорее всего, в Млечном Пути обитает лишь одна разумная цивилизация и это – человечество. Однако ученые не исключают, что в других звездных скоплениях могут жить пришельцы.

Астрономы ведут наблюдение за галактикой NGC 6744, которая находится в созвездии Павлина. По их словам, данная галактика по составу напоминает Солнечную систему, но она больше нашей примерно в два раза, сообщает ToDay News Ufa.

Поиск подходящей для жизни галактики был основан на предпочтениях людей: специалисты представляли, будет ли землянам комфортно обитать в том или ином уголке Вселенной. Если предположить, что инопланетяне будут похожими на человека, то заниматься поисками их дома необходимо в том месте, в котором могли бы выжить жители Земли: это места между рукавами NGC 6744, на орбите определенной тихой и стабильной звезды.



Но не скоро можно будет подтвердить эту теорию, так как эта галактика находится от нас на расстоянии в тридцать миллионов световых лет.