Российский вертолет упал в море у Шпицбергена, на борту 8 человек

Российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщают спасательные службы Северной Норвегии в twitter.

По педваительным данным, машина следовала из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Крушение произошло примерно в 15.35 по местному времени (16.35 мск). Других подробностей и комментариев российских ведомств пока нет.