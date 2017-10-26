Преступница с розовым пистолетом свела с ума пользователей сетей своей красотой

Полиция Калифорнии недавно задержала участницу одной из местных банд Tiny Rascal Gang. Пользователей соцсетей так восхитила ее красота, что некоторые на полном серьезе готовы заплатить за нее залог.

Мирелла Понсе обвиняется в хранении оружия в автомобиле. В момент её задержания в машине находилось также два члена из её банды, и её ребенок.

Кроме того, поклонников покорило её оружие розового цвета, которое было изъято полицейскими. Как уточнили в полиции, суд назначил за освобождение девушки залог в 50 тысяч долларов.

Примечательно, что в настоящее время официальная страница полицейского департамента в Facebook временно недоступна, по всей видимости от наплыва посетителей.