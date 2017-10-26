Доисторические рисунки Солнечной системы обнаружили на камнях в Индонезии

На территории Индонезии были обнаружены рисунки Солнечной системы, выполненные на камнях. Ученые тщательно исследуют эту ценную находку, которая была сделана еще в 1992 году. Возраст камней превышает сотни тысяч лет.

Изображения людей и Солнечной системы обнаружили в Капанге, в одной из пещер, находящейся в горе Сатаны, сообщает "Южный Федеральный". Сторонники теории о проживании на Земле более развитой цивилизации уверены, что таким образом предшественники оставляли часть простых понятий для будущих видов. Объяснить, откуда в те далекие времена люди могли обладать такими знаниями, ученые не могут по сей день.