В Великобритании начали продавать елочные шары с виски и водкой

В Великобритании поступили в продажу елочные украшения с алкоголем внутри.

Шары наполнены тремя крепкими алкогольными напитками. В зависимости от выбора покупателя он может приобрести аксессуар с виски, водкой или джином. Один шар стоит 24 доллара, три – 41 доллар. Как сообщает НТВ, выпустившая елочные украшения компания планирует выйти с ними на мировой рынок.

Ранее в Госдуме РФ прозвучало предложение отменить в стране новогодние праздники из-за того, что россияне в эти дни много пьют. Выступивший с данной инициативой лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что отмену каникул гражданам нужно компенсировать увеличением продолжительности отпусков.