Россия проигрывает информационную войну по Крыму

В последнее время и Киев старается вбить клин между Москвой и Анкарой. И это у него неплохо получилось во время последнего визита президента Эрдогана на Украину.



Подконтрольное украинским властям крымско-татарское информагентство неимоверно раздуло слова турецкого президента о непризнании Крыма российским. Скандал был активно подхвачен и российскими сетевыми СМИ. Между тем никто в Кремле и не требовал от Турции немедленного признания Крыма. Это вообще не главный вопрос – полуостров принадлежит России независимо от того, признаёт ли это кто-то в мире или нет.



Турки же получают из Киева информацию о якобы происходящем в Крыму геноциде крымских татар. Любое задержание граждан этой национальности доводится в информационном поле до вселенской трагедии. Между тем Россия не имеет своего агентства на крымско-татарском языке и не работает на этом поле. Явное упущение. Добавьте сюда постоянную трансляцию турецкими СМИ западных фейков о том, что Россия бомбит в Сирии исключительно мирные госпитали, и вы получите представление о том, что в основном узнают о нас простые турки.



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