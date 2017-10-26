Генпрокуратура РФ не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова
26 октября 2017, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральная прокуратура РФ не получала запросы от компетентных органов Украины о выдаче лиц по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что если такие запросы поступят, то будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством и международными договорами, участниками которых являются Россия и Украина, - сообщает РИА Новости.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, получивший гражданство Украины и уехавший из России с женой Марией Максаковой, был убит в центре Киева в марте 2017 года.
"Аргументы недели" писали, что 9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в заказе убийства Вороненкова подозревают "криминального авторитета" Владимира Тюрина.
Тюрин - гражданский муж Марии Максаковой, отец ее сына и дочери. Они расстались до знакомства с Вороненковым.
Тюрин после заявления Луценко приезжал на беседу в Следственный комитет РФ. Тюрин заявил о своей непричастности к этому преступлению.