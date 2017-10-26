Глава Пентагона высказался о поставках оружия из России на Филиппины

Глава Пентагона Джеймс Мэттис высказался о поставках российского оружия на Филиппины. Генерал Джеймс Мэттис информирован о том, что накануне несколько грузовиков были доставлены из России на Филиппины. По словам главы Минобороны США, он не придал этому события большого значения.

Как отметил американский генерал, это суверенное решение Филиппин, которые сейчас ведут борьбу с террористами. Мэттис недавно встречался с филиппинским президентом Родриго Дутерте, и они обсуждали "сотрудничество в противодействии общему врагу", - передает ТАСС.

Дутерте, выступая две недели назад перед филиппинскими военнослужащими, заявил, что Россия поставит стране около 5 тысяч автоматов Калашникова для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ- террористическая организация, запрещена в РФ).

"Аргументы недели" писади, что 24 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу передал Дутерте в Маниле партию российского стрелкового оружия и армейских грузовиков.