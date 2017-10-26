Трамп: при хороших отношениях США и РФ можно урегулировать ситуацию вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп уверен, что хорошие отношения между Россией и Соединенными Штатами смогли бы повлиять на разрешение кризиса вокруг Северной Кореи.

Трамп отметил, что США взаимодействуют с Китае по ситуации ядерных и ракетных разработок КНДР, и было было отлично договориться с Россией по этому вопросу.

"Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения", - цитирует ТАСС Трампа, выступившего на телеканале Fox News.

Трамп заявил, что Китай помогает США, в Россия, возможно, идет другим путем и "вредит тому, что у нас получается". Он уверенно подчеркнул, что улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой "было бы чем-то хорошим, а не плохим".

16 октября президент РФ Владимир Путин утвердил указ по санкциям в отношении КНДР, которая проводит ядерные испытания. Указ подписан в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН от 30 ноября 2016 года.