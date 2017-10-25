В НАТО заявили об отсутствии условий для возобновления сотрудничества с Россией

Североатлантический альянс пока не готов к возобновлению сотрудничества с Россией. С таким заявлением выступил руководитель Военного комитета НАТО Петр Павел.

По словам Павла, которого процитировал ТАСС, блок открыт для диалога с Москвой, однако условий для возобновления двустороннего сотрудничества в настоящее время нет. Представитель НАТО добавил, что альянс предпринимает шаги, направленные на восстановление связей и на политическом, и на военном уровне.

Ранее «Аргументы недели» писали, что генсек организации выступил против усиления присутствия России в Ливии. По мнению Йенса Столтенберга, это усугубит ситуацию в африканской стране.