Аналитики компании "Лаборатория Касперского" случайным образом получили секретную информацию Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Инцидент произошел еще в 2014 году. Но он нем стало известно только сейчас.

Глава компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский рассказал, как было дело. По его словам, специалисты скачали секретные файлы, принадлежащие хакерской группе Equation Group, и неожиданно получили доступ к конфиденциальной информации АНБ, - сообщает ТАСС.

Обнаружив секретные файлы, сотрудники поставили в известность руководителя, - сообщило агентство Associated Press (AP). Касперский распорядился файлы удалить.