Стрельба произошла в одном из американских университетов, есть жертвы

На территории университета Грамблинг в американском штате Луизиана неизвестный открыл стрельбу.

Согласно последней информации, в результате страшного происшествия в учебном заведении погибли два человека. Как отмечает сегодня местный телеканал KNOE, ссылаясь на данные главы отдела по работе со СМИ в университете Уилла Саттона, злоумышленник застрелил двух молодых мужчин в ходе конфликта.

Уточняется, что преступник скрылся с места преступления. Сейчас полиция разыскивает его и пытается установить все обстоятельства случившегося.