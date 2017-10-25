Стрельба произошла в одном из американских университетов, есть жертвы
25 октября 2017, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
На территории университета Грамблинг в американском штате Луизиана неизвестный открыл стрельбу.
Согласно последней информации, в результате страшного происшествия в учебном заведении погибли два человека. Как отмечает сегодня местный телеканал KNOE, ссылаясь на данные главы отдела по работе со СМИ в университете Уилла Саттона, злоумышленник застрелил двух молодых мужчин в ходе конфликта.
Уточняется, что преступник скрылся с места преступления. Сейчас полиция разыскивает его и пытается установить все обстоятельства случившегося.