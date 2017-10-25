Россия призвала США дать возможность работать журналистам спокойно

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки призвало США оставить российские СМИ в покое и дать возможность спокойно работать журналистам.

Российская дипмиссия в США выпустила специальное заявление в связи с требованием США изменить статус российских СМИ на иностранного агента. В посольстве отметили, что давление на российских журналистов не прекращается. Дипломаты подчеркнули, что в США Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) применяется избирательно и политически мотивировано. Но давление на российские СМИ не останавливается, - сообщает РИА Новости.

В призыве посольства РФ в США говорится: " Москва призывает Вашингтон дать российским СМИ спокойно работать и не создавать еще один раздражающий факт в отношениях".

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ранее заявила, что требование зарегистрироваться в качестве иностранных агентов не сказывается на возможностях российского телеканала RT и агентства Sputnik работать.