Савченко нашла кандидата в президенты Украины - шоумена Зеленского

Давненько не делала оригинальных заявлений народный депутат Украины Надежда Савченко, как-то попритихла в последнее время нардеп. Савченко вспомнила историю. В США президентом был избран актер Рональд Рейган.

По ее мнению, на Украине есть талантливые актеры, которые смогут править страной. Надежда Савченко предложила пойти в президенты актёру, шоумену, КВНщику Владимиру Зеленскому. Народный депутат Украины отметила, что актёр Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа" сыграл роль президента - "провел репетицию".

Как считает Савченко, "почему бы не подумать Зеленскому идти в президенты и противопоставить себя парламенту, навести порядок". "Чем черт не шутит?" - говорит сказала нардеп в интервью в эфире украинского телеканала NewsOne.

А недавно Савченко "зажгла" на юбилее известного журналиста под Верку Сердючку (ВИДЕО).

Несколько дней подряд в Киеве у Верховной Рады проходят протестные акции. Митингующих собирает Михаил Саакашвили.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, который переночевал у здания Рады, намерен организовать сегодня днем свое выступление и рассказать, как можно изменить систему власти на Украине.