Саакашвили, переночевавший у здания Рады, готовится к выступлению

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который переночевал у здания Верховной рады, намерен организовать днем в среду, 25 октября, собственное выступление.

Политик планирует лично выступить перед митингующими в палаточном городке. Саакашвили подчеркнул, что в "центре реальной политики" будут проводиться лекции, которые начнутся сегодня в 12.00 по местному времени, передает ТАСС.

Уточняется, что темой первой лекции будет схема прорыва информационной блокады. Кроме того, всем заинтересованным расскажут, как можно изменить систему власти на Украине. Михаил Саакашвили заметил, что намерен продемонстрировать, что у митингующих есть интеллектуальное преимущество.