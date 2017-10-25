Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК

В среду, 25 октября, стало известно, что Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая.

Это произошло в рамках 1-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, который состоялся сегодня в Доме народных собраний. Согласно последней информации, Си Цзиньпин был также избран председателем Военного совета, передает ТАСС. В общей сложности в состав Постоянного комитета ЦК партии избрали семь человек, из которых пятеро ранее не состояли в нем. Уточняется, что повторно был избран и премьер Госсовета ЦК Ли Кэцян.

Напомним, что в настоящий момент Си Цзиньпин является главой Китая