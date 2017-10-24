Трампа забросали российскими триколорами в здании конгресса

Дональда Трампа забросали флагами Российской Федерации в здании американского конгресса.

Инцидент произошел сегодня, передает RT. Когда президент Соединенных Штатов шел в обеденный зал, неизвестный начал бросать в его сторону триколоры, сопровождая это обвинениями в предательстве. Как следует из видео, появившегося в интернете, Трамп на данные действия никак не отреагировал. Хулиган был задержан сотрудниками полиции.

Оппоненты американского лидера неоднократно обвиняли его в «сговоре с Россией», которая якобы помогла ему выиграть президентские выборы. Трамп эти утверждения отвергает как бездоказательные и абсурдные.