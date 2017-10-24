Саакашвили поселился в палатке у здания Рады

Михаил Саакашвили поселился в палатке около здания Верховной Рады.

Соответствующую информацию некоторое время назад распространило издание «Украинские новости». В сообщении говорится, что политик объявил о намерении ночевать вместе со своими сторонниками, разбившими палаточный лагерь под стенами парламента.

Ранее во вторник стало известно, что Киев отказал бывшему одесскому губернатору, лишенному гражданства Украины, в статусе беженца. Генпрокурор страны Юрий Луценко не исключил, что политика могут депортировать. Михаил Саакашвили в ответ заявил, что находится на территории Украины на законных основаниях.