Саакашвили поселился в палатке у здания Рады
24 октября 2017, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Михаил Саакашвили поселился в палатке около здания Верховной Рады.
Соответствующую информацию некоторое время назад распространило издание «Украинские новости». В сообщении говорится, что политик объявил о намерении ночевать вместе со своими сторонниками, разбившими палаточный лагерь под стенами парламента.
Ранее во вторник стало известно, что Киев отказал бывшему одесскому губернатору, лишенному гражданства Украины, в статусе беженца. Генпрокурор страны Юрий Луценко не исключил, что политика могут депортировать. Михаил Саакашвили в ответ заявил, что находится на территории Украины на законных основаниях.