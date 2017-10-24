Уфологами обнаружен НЛО в лунном кратере Тихо

Лунный кратер Тихо образовался 110 миллионов лет назад из-за удара метеорита. Недавно фотографией кратера, сделанной Лунным орбитальным зондом, заинтересовались уфологи. Они обнаружили на снимках странный объект.

Кратер довольно часто попадает в поле зрения ученых, поскольку в нем происходит достаточно много необъяснимых и загадочных явлений, например, мигание или свечение.

Фото было сделано Лунным орбитальным зондом, сообщает ToDay News Ufa. Непонятный объект имеет округлую форму и несколько десятков метров в диаметре. Уфологи утверждают, что это упавший на Луну НЛО.