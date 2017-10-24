Сегодняшнее заявление Петра Порошенко о Донбассе прокомментировала политолог Наталья Макеева.

Ранее во вторник президент Украины, открывая заседание Совета регионального развития, сказал, что война на востоке страны еще далека от завершения, однако есть «свет в конце тоннеля». Порошенко добавил, что в вопросе урегулирования конфликта Киев может рассчитывать на твердую поддержку своих зарубежных партнеров.

По мнению Натальи Макеевой, эти слова украинского лидера свидетельствуют о том, что он потерял связь с реальностью. Как сообщает РИА Новости, политолог указала на то, что, вопреки заявлению Порошенко, никакого улучшения ситуации в Донбассе не наблюдается.

Ранее сегодня «Аргументы недели» писали, что Петр Порошенко объявил Украину основательницей ООН.