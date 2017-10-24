Эксперт усомнилась в адекватности Порошенко после его заявления о Донбассе
24 октября 2017, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодняшнее заявление Петра Порошенко о Донбассе прокомментировала политолог Наталья Макеева.
Ранее во вторник президент Украины, открывая заседание Совета регионального развития, сказал, что война на востоке страны еще далека от завершения, однако есть «свет в конце тоннеля». Порошенко добавил, что в вопросе урегулирования конфликта Киев может рассчитывать на твердую поддержку своих зарубежных партнеров.
По мнению Натальи Макеевой, эти слова украинского лидера свидетельствуют о том, что он потерял связь с реальностью. Как сообщает РИА Новости, политолог указала на то, что, вопреки заявлению Порошенко, никакого улучшения ситуации в Донбассе не наблюдается.
Ранее сегодня «Аргументы недели» писали, что Петр Порошенко объявил Украину основательницей ООН.