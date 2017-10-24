В Дейр-эз-Зоре погиб волонтер сирийской гуманитарной организации
24 октября 2017, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Дейр-эз-Зоре погиб волонтер гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц.
На сайте международного движения уточняется, что погибшего человека звали Мохамед Закария Аль-Ахмад. Волонтер пожертвовал собственной жизнью, чтобы исполнить свои служебные обязанности. Как передает РИА "Новости", другой волонтер по имени Рашед Аль-Дандал получил в Дейр-эз-Зоре ранения.