В Дейр-эз-Зоре погиб волонтер сирийской гуманитарной организации

Сегодня стало известно, что в Дейр-эз-Зоре погиб волонтер гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц.

На сайте международного движения уточняется, что погибшего человека звали Мохамед Закария Аль-Ахмад. Волонтер пожертвовал собственной жизнью, чтобы исполнить свои служебные обязанности. Как передает РИА "Новости", другой волонтер по имени Рашед Аль-Дандал получил в Дейр-эз-Зоре ранения.

Сирийский арабский Красный Полумесяц призывает защищать сотрудников гуманитарных служб, а также содействовать их работе. Руководство организации соболезнует близким погибшего.