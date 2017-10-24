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В Дейр-эз-Зоре погиб волонтер сирийской гуманитарной организации

24 октября 2017, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Дейр-эз-Зоре погиб волонтер сирийской гуманитарной организации
фото: globallookpress.com

Сегодня стало известно, что в Дейр-эз-Зоре погиб волонтер гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц.

На сайте международного движения уточняется, что погибшего человека звали Мохамед Закария Аль-Ахмад. Волонтер пожертвовал собственной жизнью, чтобы исполнить свои служебные обязанности. Как передает РИА "Новости", другой волонтер по имени Рашед Аль-Дандал получил в Дейр-эз-Зоре ранения.

Сирийский арабский Красный Полумесяц призывает защищать сотрудников гуманитарных служб, а также содействовать их работе. Руководство организации соболезнует близким погибшего.

 

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Центр реабилитации хищных птиц собирает средства на обогрев подопечных

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