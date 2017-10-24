Издание New Yorker выпустит номер с Трампом в образе клоуна на обложке

К Дню всех святых в США выйдет номер журнала New Yorker, на обложке которого будет изображен американский лидер Дональд Трамп в образе страшного клоуна.

Ряд экспертов считает, что политик напоминает главного героя фильма "Оно" – клоуна Пеннивайза. Как уточняет художник Картер Гудрич, создавший обложку для New Yorker, вся его жизнь разрушена из-за того, что Трамп является "кошмаром национального уровня".

Мужчина также назвал президента США "опасным клоуном" и заявил, что он карикатурный злодей, очень странный и инфантильный.