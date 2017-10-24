Порошенко заявил, что досрочных выборов на Украине не будет

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проведение досрочных парламентских и президентских выборов в стране исключено.

Об этом политик сообщил в ходе заседания Совета регионального развития, отметив, что участникам митинга у здания Верховной рады не удастся добиться досрочных выборов. Порошенко подчеркнул, что акцию с участием четырех десятков человек невозможно назвать массовым протестом, передает ТАСС.

Президент Украины заметил во вторник, 24 октября, что до начала планового избирательного цикла выборов осталось уже меньше года.