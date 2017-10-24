Испанское правительство готово применить в Каталонии силу при необходимости

Власти Испании готовы применить в Каталонии силу для восстановления порядка, если в этом будет необходимость.

Данное заявление сделал официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго, который является министром образования, культуры и спорта. Как отмечает издание The Times, политик подчеркнул, что никто не хочет, чтобы в стране происходили акты насилия, однако властям следует обеспечить соблюдение законов и призвать граждан к порядку.

Подчеркивается также, что правительство Испании не приостанавливает автономию, а наоборот восстанавливает ее.