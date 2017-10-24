США перебросят 12 истребителей F-35A и 300 военных на авиабазу в Японии

США намерены перебросить двенадцать истребителей-бомбардировщиков F-35A и примерно 300 военных на авиабазу в Японии.

Согласно последней информации, данное действие в рамках ротации запланировано на начало ноября, отмечает во вторник РИА "Новости". Как уточняется на официальном сайте Тихоокеанского командования США (USPACOM), военнослужащие и техника готовятся вылететь на авиабазу Кадена с базы "Хилл".

Напомним, что в январе на территорию Японии был переброшен американский истребитель-невидимка F-35. Это стало началом размещения данного вида самолетов вне территории США.