Сергей Шойгу встретился с министром обороны Японии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и его японский коллега Ицунори Онодэра провели встречу.

Беседа министров состоялась в рамках совещания глав МИД Ассоциации стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Как отмечает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы японского ведомства, встреча Шойгу и Онодэра была очень краткой, буквально "на ногах".

Согласно некоторой информации, министры коснулись в ходе обсуждения проблемы, связанной с КНДР. Других подробностей беседы пока нет.