США нарушили право, самостоятельно вернув РФ архив консульства в Сан-Франциско

Американские власти нарушили международные нормы самостоятельной передачей архива закрытого в Сан-Франциско генконсульства российскому посольству.

Об этом сегодня сообщается в заявлении дипмисии в социальной сети Facebook, где уточняется, что российских дипломатов так и не пустили в здание консульства для вывоза архива. Отмечается, что Вашингтон сделал это, несмотря на протесты Министерства иностранных дел России и посольства РФ в США.

Уточняется, что документы и консульские архивы являются неприкосновенными вне зависимости от их местонахождения, однако американская сторона позволила себе самостоятельно упаковать их и вывезти из здания. В российском посольстве подчеркнули, что Москва имеет право поступать с представительствами США в России аналогичным образом, основываясь на принцип взаимности.