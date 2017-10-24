Трамп заявил, что роль ООН в мире сейчас важна, как никогда прежде

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент роль ООН в мире важна, как никогда прежде.

Однако, по мнению, американского лидера, потенциал организации следует реализовать в полной мере. В прокламации Дональда Трампа по случаю дня всемирной организации говорится, что ООН основали для того, чтобы страны мира могли сотрудничать с целью укрепления безопасности, продвижения прав человека, поддержания суверенитета и процветания, передает ТАСС.

Глава США призвал все государства, которые являются членами организации, продемонстрировать свою верность и приверженность обязательствам, прописанным в уставе.