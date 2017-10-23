Уфологи раглядели на астероиде Эрос инопланетную станцию

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте фотографии загадочного объекта на астероиде Эрос. По мнению исследователя, механизм явно рукотворный и напоминает радиолокационную станцию.

Эту фотографию сделали еще в 2000 году специалисты NASA, однако Скотт Уоринг только сейчас нашел ее в интернете.

Этот объект, который Уоринг принял за базу пришельцев, не мог быть построен человеком, поскольку кроме Луны люди никуда не высаживались. А раз так, то вполне очевидно, что строительством комплекса занимались внеземные существа, сообщает "Южный Федеральный".

Эрос пролетает орбиту Марса, изредка приближаясь к Земле. Диаметр астероида составляет 16,84 километра.

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